Adanaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor
29.04.2021 12:06
Adanaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda RH Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adanaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda RH Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Osman Yereşen Tesislerinde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale yapan Adanasporlu futbolcular antrenmanı yarım sahada gerçekleştirilen oyunlarla noktaladı.
Adanaspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA
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