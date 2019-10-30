Adanaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları başladı

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü sahasında Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda turuncu-beyazlılar, ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda dün oynanan Diyarbekirspor karşısında görev alan oyuncular yenileme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Adanaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.