Adanaspor'da Boluspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
2 saat önce
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Adanaspor
, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü, Bolu Atatürk
Stadyumu'nda Boluspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Yereşen
Tesisleri'nde, Antrenör Ali Asım Balkaya
yönetimindeki antrenmanda turuncu-beyazlılar hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü.
Adanaspor, Boluspor maçı hazırlıklarını yarın Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:30 Kaynak: İHA
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