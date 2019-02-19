Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Boluspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Adanaspor'da Boluspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

2 saat önce

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adanaspor'da Boluspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde, Antrenör Ali Asım Balkaya yönetimindeki antrenmanda turuncu-beyazlılar hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü.

Adanaspor, Boluspor maçı hazırlıklarını yarın Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:30 Kaynak: İHA

Adanaspor, Boluspor, Spor
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