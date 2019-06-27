Adanaspor'da Bumba ile yollar ayrıldı
2 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, Rumen sağ kanat oyuncusu Claudiu Bumba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:09 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor
, Rumen sağ kanat oyuncusu Claudiu Bumba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Turuncu-beyazlı ekip, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Bumba ile yollarını ayırma kararı aldı.
Sağ kanat oyuncusuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Adanaspor, Bumba'ya takıma hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.
Bumba geçen sezon 3 gol 5 asistle oynamıştı.
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