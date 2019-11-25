Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Adanaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Adanaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

7 saat önce

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Gençlik Stadı'nda, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlı ekip kuvvet ağırlıklı antrenman yaptı. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başlayan antrenman kuvvet çalışması ve taktik çalışmalarla son buldu.


Hakan Barış, Emeka Eze ve Kağan Söylemezgiller takımdan ayrı düz koşu yaptı.


Adanaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın Gençlik Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:42 Kaynak: İHA
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