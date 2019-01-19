Adanaspor'da Çifte Transfer
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir ve defansta görev yapan İhsan Uğur Göktaş'ı kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor
, orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir
ve defansta görev yapan İhsan Uğur Göktaş'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz
ekibi, son olarak Fatih Karagümrük
forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Turuncu-beyazlılar, Payasspor'da oynayan 24 yaşındaki defans oyuncusu İhsan Uğur Göktaş'la da 2,5 yıllığına anlaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:41 Kaynak: AA
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