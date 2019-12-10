Adanaspor'da Emrah Bayraktar sportif direktörlük görevine getirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da sportif direktörlük görevine Emrah Bayraktar getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sportif direktörlük görevi için turuncu-beyazlıların eski futbolcularından ve yardımcı antrenörlerinden Sami Bayraktar'ın oğlu Emrah Bayraktar ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Başkan Bayram Akgül ile bir araya gelen Emrah Bayraktar'ın, sportif direktörlük görevine getirildiği kaydedildi.