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Adanaspor'da Emrah Bayraktar sportif direktörlük görevine getirildi
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da sportif direktörlük görevine Emrah Bayraktar getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:42 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da sportif direktörlük görevine Emrah Bayraktar getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, sportif direktörlük görevi için turuncu-beyazlıların eski futbolcularından ve yardımcı antrenörlerinden Sami Bayraktar'ın oğlu Emrah Bayraktar ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Başkan Bayram Akgül ile bir araya gelen Emrah Bayraktar'ın, sportif direktörlük görevine getirildiği kaydedildi.
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