Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Emrah Bayraktar sportif direktörlük görevine getirildi
Son Dakika Spor Adanaspor'da Emrah Bayraktar sportif direktörlük görevine getirildi - Son Dakika Spor

Adanaspor'da Emrah Bayraktar sportif direktörlük görevine getirildi

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da sportif direktörlük görevine Emrah Bayraktar getirildi.

Adanaspor'da Emrah Bayraktar sportif direktörlük görevine getirildi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da sportif direktörlük görevine Emrah Bayraktar getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sportif direktörlük görevi için turuncu-beyazlıların eski futbolcularından ve yardımcı antrenörlerinden Sami Bayraktar'ın oğlu Emrah Bayraktar ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Başkan Bayram Akgül ile bir araya gelen Emrah Bayraktar'ın, sportif direktörlük görevine getirildiği kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Emrah Bayraktar, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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