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Adanaspor'da Engin İpekoğlu dönemi

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Levent Eriş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Engin İpekoğlu getirildi.

Adanaspor'da Engin İpekoğlu dönemi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Levent Eriş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Engin İpekoğlu getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Engin İpekoğlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Adanaspor, İpekoğlu yönetiminde 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig şampiyonu olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Engin İpekoğlu, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:08 Kaynak: AA
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