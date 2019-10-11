Adanaspor'da Engin İpekoğlu dönemi
1 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Levent Eriş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Engin İpekoğlu getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:08 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Levent Eriş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Engin İpekoğlu getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Engin İpekoğlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Adanaspor, İpekoğlu yönetiminde 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig şampiyonu olmuştu.
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