Adanaspor'da Engin İpekoğlu dönemi resmen başladı!
2 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Engin İpekoğlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Engin İpekoğlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Adanaspor, İpekoğlu yönetiminde 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig şampiyonu olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:41
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