Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Engin İpekoğlu dönemi resmen başladı!
Son Dakika Spor Adanaspor'da Engin İpekoğlu dönemi resmen başladı!

Adanaspor'da Engin İpekoğlu dönemi resmen başladı!

2 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Engin İpekoğlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Adanaspor'da Engin İpekoğlu dönemi resmen başladı!, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Engin İpekoğlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.


Adanaspor, İpekoğlu yönetiminde 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig şampiyonu olmuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Engin İpekoğlu, Adanaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:41 
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