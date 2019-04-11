Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Gazişehir Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Adanaspor'da Gazişehir Maçı Hazırlıkları Sürüyor

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adanaspor'da Gazişehir Maçı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta maçında 14 Nisan Pazar günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak Adanaspor, bu maçın hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken pas çalışması ile devam etti. Oyuncular, iki takıma ayrılarak dar alanda top kapma oyunu oynadıktan sonra taktik antrenmanı yaparak günü tamamladı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Abalı Denizlispor maçında ayağına darbe alan Onur Akbay antrenmana katılmadı.

Turuncu-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:20 Kaynak: İHA
Futbol, Gaziantep, Adanaspor, Spor
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