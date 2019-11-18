Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Adanaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Adanaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Giresunspor'u ağırlayacak olan Adanaspor'da hazırlıklar sürüyor.

Adanaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

TFF 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Giresunspor'u ağırlayacak olan Adanaspor'da hazırlıklar sürüyor.


Turuncu-beyazlı ekip, bugün öğle saatlerinde Gençlik Stadı'nda Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde hazırlıklarına ara vermeden devam etti.


Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapan Adanaspor günü tamamladı.


Milli takımdan dönen Muossa Bagayoko takımla beraber antrenmanlara başladı. Sakatlığı geçen Hakan Barış ise takımdan ayrı düz koşulara başladı.


Adanaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını 19 Kasım Salı günü Gençlik Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
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