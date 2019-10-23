Adanaspor'da hedef deplasmanda 3 puan

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, TFF 1. Lig'in 9. haftasında, deplasmanda yapacakları Balıkesirspor maçından 3 puanla ayrılmayı amaçladıklarını söyledi.



İpekoğlu, Osman Yereşen Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta sahalarında İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldıklarını anımsattı.



Maçta, takım savunması anlamında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını aktaran İpekoğlu, "Karşılaşmanın son 5 dakikasında maçı kazanabilirdik de ancak oynadığımız oyunun karşılığının 1 puan bile olduğunu düşünmüyorum." dedi.



İpekoğlu, takımdaki savunma sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Yaklaşık 30-35 hatamız vardı maçta. Bunu bir an önce düzeltmemiz lazım. Takım savunması anlamında çok daha doğru işler yapmamız gerekiyor. Beklenmedik sakatlıklar da oldu tabii. Bunların hiçbiri, yaptığımız hataları çözüme kavuşturmaz. Onun için kalan mevcut kadromuzla saha içerisinde doğru şekilde savunma yapmayı öğrenmemiz gerekir. Zaten bu doğrultuda da çalışmalarımızı yapıyoruz."



"Balıkesirspor maçına odaklandık"



Cumartesi günü deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan İpekoğlu, şunları kaydetti:



"Artık Balıkesirspor maçına odaklandık. Deplasmandan 3 puanla dönme amacındayız. Çalışmalarımız sürüyor. Sakatlığı süren Eze takımda olmayacak büyük ihtimalle. Veli Kızılkaya ve Roni kart cezalısı, Ahmet Dereli'nin de durumu belli değil. Takım oluşturma aşamasında ciddi sıkıntılarımız var açıkçası. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkacağız. Sahaya çıkacak arkadaşlar umarım görevini en iyi şekilde yerine getirir."



