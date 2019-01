Adanaspor'da Hedef Play-off

İBRAHİM ERİKAN - Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlayan Adanaspor , üst sıralara yükselerek play-off potasında yer almayı amaçlıyor.Ligde 22 puanla 11. sırada bulunan turuncu-beyazlıların Rumen orta saha oyuncusu Claudiu Bumba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor 'u 1-0 yendiklerini anımsattı.Bumba, bu hafta sahalarında Ümraniyespor'u konuk edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:"Sezona kötü başlangıç yapmıştık. İlk 6 maçımızda istediğimiz sonuçları alamamıştık ama sonradan durumu düzeltmeye başladık. Şu anda mücadelemize devam ediyoruz. Maçları hafta hafta değerlendiriyoruz. Esas amacımız sezonu ilk 6 içerisinde bitirerek play-off mücadelesine kalmak, bunu hedefliyoruz."Sezona başladıkları teknik direktör Cihat Arslan 'la ilk 6 haftada 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alınmasının ardından göreve getirilen Coşkun Demirbakan'la Adanaspor'un yükselişe geçmesini değerlendiren Bumba, " Hocalar hakkında kıyaslama yapamam. Biz profesyonel futbolcularız. Her hocanın belirli bir taktik sistemi veya takım yönetme stili var. Biz oyuncular olarak onların söylediklerine tamamen uyarak onlarla çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.Bumba, her oyuncu gibi kendisinin de hedefleri olduğunu, daha ileriyi ve yüksek yerleri hayal ettiğini anlatarak, "Bu kariyer hedeflerine ulaşmak için önce bugünü iyi değerlendirmek gerekiyor. Ben de bunun için buradayken en iyisini yapmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Veli: "Bizim işimiz maç kazanmak, puan almak"Savunma oyuncusu Veli Kızılkaya da ligin ikinci yarısına galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.Tetiş Yapı Elazığspor maçının sıkıntılı geçeceğini karşılaşma öncesinde tahmin ettiklerini, öyle de olduğunu aktaran Veli, "Kazandık, mutluyuz. Önümüzde Ümraniyespor maçı var. Bu maç için eksiklerimiz de var. Ben sarı kart cezalısıyım, Hakan Barış da cezalı. Sonuçta 11 kişi çıkıyoruz. Takım arkadaşlarımın en iyi şekilde mücadele etmesiyle, maçtan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.Veli, zor bir ligde mücadele ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:"Sezon başı sıkıntılıydı. İlk 6-7 hafta sıkıntılı geçirdik. Coşkun Demirbakan geldikten sonra takım nasıl oynaması gerektiğini anladı ve beraber oynamaya başladık. Güzel neticeler de art arda gelmeye başladı. Beraberlikler de oldu ama galibiyetler de aldık. Güzel bir kamp dönemi geçirdik, iyi de çalıştık. Umarım ligin ikinci yarısı istediğimiz gibi çok güzel olur. Tabii ki belirlediğimiz hedef var. Tek tek maçlara bakıp kazanmaya çalışacağız. Bizim işimiz maç kazanmak, puan almak. Her futbolcu ister hedefe gitmeyi. Bana sorsan ben şampiyon olmayı isterim ama güçlü rakiplerimiz var."Spor Toto 1. Lig'de mücadele seviyesinin Süper Lig'den daha fazla olduğunu savunan Veli, "Daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Bizim hedefimiz, Adanaspor'u en iyi şekilde üst sıralara taşımak." şeklinde görüşlerini aktardı.Tecrübelerini takımdaki gençlere aktarmaya çalıştığını belirten Veli Kızılkaya, şunları kaydetti: Genç kardeşlerimizi daha çok çalışmaları ve profesyonel yaşamları konusunda uyarıyorum. Bulundukları yerin kıymetini bilmeleri gerektiğini her zaman söylüyorum. İstiyoruz ki içimizden bir futbolcu çıksın, Süper Lig'e gitsin, büyük takımlara gitsin. Biz bununla gurur duyarız. Ağabeylik yapmaya çalışıp onları iyi şekilde yönlendirmeye uğraşıyoruz."Taraftarlara da desteklerinden ötürü teşekkür eden Veli, "Allah razı olsun onlardan, bizi her zaman desteklediler. Bu şekilde devam etsinler, biz de sahada en iyi şekilde mücadele ederek formanın hakkını vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.