Adanaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları
54 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor
, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.
Devre arası hazırlık kampını Adana'da gerçekleştiren turuncu beyazlılar, günde çift antrenman yapıyor. Osman Yereşen
Tesisleri'nde, teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetimindeki antrenmanda futbolcular kuvvet çalıştı. Antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:13 Kaynak: AA
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