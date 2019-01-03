Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Adanaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

54 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

Adanaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

Devre arası hazırlık kampını Adana'da gerçekleştiren turuncu beyazlılar, günde çift antrenman yapıyor.

Osman Yereşen Tesisleri'nde, teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetimindeki antrenmanda futbolcular kuvvet çalıştı. Antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:13 Kaynak: AA

Adana, Adanaspor, Spor
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