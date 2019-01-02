Adanaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Başladı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'da, ikinci yarı hazırlıkları başladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor
'da, ikinci yarı hazırlıkları başladı.
Turuncu-beyazlılar ikinci yarı çalışmaları için Adana'da toplandı. Osman Yereşen
Tesisleri'nde antrenman öncesi Teknik Direktör Coşkun Demirbakan oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
Futbolcular daha sonra koşu ve esneme çalışmasıyla ilk günü tamamladı.
Adanaspor, ikinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:16 Kaynak: AA
Adana'da Yeni Stadyum, 2 Ay Sonra Tamamlanacak
Göztepe, Claudio Beauvue ile German Cano ile İlgileniyor!
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Taraftarlarımız Lütfen Pote'yi Peygamber İlan Etmesin
Mustafa Akbaş, Beşiktaş Yolcusu: Rakamsal Olarak Anlaştık