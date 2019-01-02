Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Başladı

Adanaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'da, ikinci yarı hazırlıkları başladı.

Adanaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'da, ikinci yarı hazırlıkları başladı.

Turuncu-beyazlılar ikinci yarı çalışmaları için Adana'da toplandı. Osman Yereşen Tesisleri'nde antrenman öncesi Teknik Direktör Coşkun Demirbakan oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Futbolcular daha sonra koşu ve esneme çalışmasıyla ilk günü tamamladı.

Adanaspor, ikinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:16 Kaynak: AA

Osman Yereşen, Adana, Adanaspor, Spor
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