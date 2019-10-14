Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Adanaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları

Adanaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları

52 dakika önce

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adanaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda turuncu-beyazlılar, ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı.


Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.


Ümit Milli Takım kampından dönen İrfan Can Eğribayat takımla birlikte çalışmalarına başladı.


Adanaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:00 Kaynak: AA
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