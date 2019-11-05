Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı
Son Dakika Spor Adanaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

Adanaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

7 saat önce

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adanaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda turuncu-beyazlılar, antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı.


Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.


Adanaspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Bu arada yarından itibaren Osman Yereşen Tesisleri bakıma alınacağı için turuncu-beyazlı ekibin 40 gün Muharrem Gülergin Stadı'nda çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osman Yereşen, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:32 Kaynak: AA
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