Adanaspor'da Levent Eriş dönemi sona erdi!
24 dakika önce
Adanaspor'da deplasmanda alınan 2-1'lik Ümraniyespor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Levent Eriş'le dün yolların ayrıldığı öğrenildi.
Adanaspor'da deplasmanda alınan 2-1'lik Ümraniyespor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Levent Eriş'le dün yolların ayrıldığı öğrenildi.
Adanaspor Kulübü'nün öğle saatlerinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:36
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