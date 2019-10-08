Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Levent Eriş dönemi sona erdi!
Son Dakika Spor Adanaspor'da Levent Eriş dönemi sona erdi!

Adanaspor'da Levent Eriş dönemi sona erdi!

24 dakika önce

Adanaspor'da deplasmanda alınan 2-1'lik Ümraniyespor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Levent Eriş'le dün yolların ayrıldığı öğrenildi.

Adanaspor'da Levent Eriş dönemi sona erdi!, System.String[]

Adanaspor'da deplasmanda alınan 2-1'lik Ümraniyespor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Levent Eriş'le dün yolların ayrıldığı öğrenildi.


Adanaspor Kulübü'nün öğle saatlerinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.


Adanaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:36 
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