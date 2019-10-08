Adanaspor'da Levent Eriş ile yollar ayrıldı
45 dakika önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Teknik Direktör Levent Eriş ile yollar ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:43 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Teknik Direktör Levent Eriş ile yollar ayrıldı.
Adanaspor'da deplasmanda alınan 2-1'lik Ümraniyespor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Levent Eriş'le dün yolların ayrıldığı öğrenildi.
Adanaspor Kulübü'nün öğle saatlerinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. - ADANA
Murat Uçar maçın ardından eski hocası Hüseyin Eroğlu'na saldırdı Fatih Altaylı'dan Abdullah Avcı'ya sert tepki: Ulan hangi başarı! Milli Takım'da madara oldun Eski futbolcu Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ'ın düğününe ünlü isimler akın etti Mehmet Demirkol: Fatih Terim depresyonda