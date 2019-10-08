Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Levent Eriş ile yollar ayrıldı
Son Dakika Spor Adanaspor'da Levent Eriş ile yollar ayrıldı

Adanaspor'da Levent Eriş ile yollar ayrıldı

45 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Teknik Direktör Levent Eriş ile yollar ayrıldı.

Adanaspor'da Levent Eriş ile yollar ayrıldı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Teknik Direktör Levent Eriş ile yollar ayrıldı.


Adanaspor'da deplasmanda alınan 2-1'lik Ümraniyespor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Levent Eriş'le dün yolların ayrıldığı öğrenildi.


Adanaspor Kulübü'nün öğle saatlerinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:43 Kaynak: İHA
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