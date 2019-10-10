Adanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da, teknik direktör Levent Eriş'le yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Levent Eriş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Eriş'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." denildi.

Levent Eriş yönetiminde Adanaspor, ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve mağlubiyetle 6 puan toplayabilmişti.