Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldı
Son Dakika Spor Adanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldı

Adanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldı

1 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da, teknik direktör Levent Eriş'le yollar ayrıldı.

Adanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldı, System.String[]

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da, teknik direktör Levent Eriş'le yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Levent Eriş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Eriş'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." denildi.

Levent Eriş yönetiminde Adanaspor, ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve mağlubiyetle 6 puan toplayabilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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