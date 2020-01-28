Adanaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Adanaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Osman Yereşen Tesisleri'nde, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde pas ve şut çalışması yapan turuncu-beyazlı ekip, dar alanda yaptığı çift kale maçlarla günü tamamladı.


Adanaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Osman Yereşen, Osmanlıspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:24 Kaynak: İHA
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