Adanaspor'da Robert Feczesin ile yollar ayrıldı
37 dakika önce
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Macar forvet oyuncusu Robert Feczesin ile yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:58 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor
, Macar forvet oyuncusu Robert Feczesin ile yollarını ayırdı.
Turuncu-beyazlı ekip, yeni sezonda takımda düşünülmeyen 33 yaşındaki Feczesin ile anlaşarak sözleşmesini karşılıklı feshetti.
Geçen sezon takıma dahil olan Feczesin'in bir yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
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