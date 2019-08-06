Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Robert Feczesin ile yollar ayrıldı
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Adanaspor'da Robert Feczesin ile yollar ayrıldı

37 dakika önce

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Macar forvet oyuncusu Robert Feczesin ile yollarını ayırdı.

Adanaspor'da Robert Feczesin ile yollar ayrıldı, System.String[]
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Macar forvet oyuncusu Robert Feczesin ile yollarını ayırdı.
Turuncu-beyazlı ekip, yeni sezonda takımda düşünülmeyen 33 yaşındaki Feczesin ile anlaşarak sözleşmesini karşılıklı feshetti.
Geçen sezon takıma dahil olan Feczesin'in bir yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:58 Kaynak: AA
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