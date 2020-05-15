Adanaspor'da tek hedef ligde kalmak - Son Dakika

Adanaspor'da tek hedef ligde kalmak

TFF 1. Lig'de 20 puanla 17. sırada bulunan Adanaspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, küme düşmeyeceklerine inandığını söyledi.

Adanaspor'da tek hedef ligde kalmak, System.String[]

TFF 1. Lig'de 20 puanla 17. sırada bulunan Adanaspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, küme düşmeyeceklerine inandığını söyledi.

Demirbakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ligin yeniden başlayacağını anımsattı.

Bu konuda çeşitli görüşler olduğunu belirten Demirbakan, "Şu anda ligde avantajlı olanların görüşleri pozitif. Ama bizim negatif. Şu anda ligde küme düşme potasındayız. Sanki kendine ve kulübe çıkar sağlamak için zannedenler var. Belki lider olsak böyle demeyecektik. Ama insan sağlığını ön planda tutuyoruz. Bundan dolayı liglerin oynanmaması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Coşkun Demirbakan, çalışmalarını tedbirli şekilde sürdürdüklerini anlatarak, "Lig başkayacak gibi hazırlanıyoruz. Yüzde yüzümüz olmaz, hiçbir takımın olmaz. Futbolcuların adaptasyon süreçleri var." ifadelerini kullandı.

Ligde kalmak için mücadele edeceklerini aktaran Demirbakan, şunları kaydetti:

"Maçlar başladığında göreceksiniz. Biz düşmeyeceğiz, kurtaracağız. Ben yılmam, pes etmem. Son düdüğe kadar getirirsek işi, yine bu ligde devam edeceğiz. Oyunculara da bu düşünceyi aşılayacağım. Gayret edeceğiz, bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Herkesin bilinçaltına bunu sokacağız. Futbolcularımızda neşeyle çalışıyor. Onlar da bir an önce futbola kavuşmak istiyorlar."

Brezilyalılar da ligde kalacaklarına inanıyor

Brezilyalı hücum oyuncusu Ronei Gleison Rodrigues dos Reis (Roni), ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını, mücadeleyi son maça kadar bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Çalışmalarımızı tedbirlere uyarak sürdürüyoruz. Son maça kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Küme düşmek istemiyoruz. Bunun için takım arkadaşlarımızla ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Brezilyalı savunma oyuncusu Renan Diniz de çalışmaları tedbirlere uyarak sürdürdüklerini belirterek, "Galibiyetler alarak lige tutunmak istiyoruz. Bu galibiyetlerin başlangıcını da Giresunspor maçıyla yapmak istiyoruz. Son maça kadar mücadele edeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 11:28 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor'da tek hedef ligde kalmak - Son Dakika Spor
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