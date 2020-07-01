Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan, kendi oyuncusu Eze'yi çok sert eleştirdi - Son Dakika

Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan, kendi oyuncusu Eze'yi çok sert eleştirdi

Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

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Oyuncularda psikolojik olarak baskı olduğunu dile getiren Demirbakan, "Psikolojik faktörlerden dolayı futbolcular biraz kendilerini sıkıyorlar. İlk devredeki oyunu futbolcuların gelecek kaygısı ve puan cetvelinin baskısına bağlıyorum. Sahaya çıktık, hatalar yaptık. Rakibimiz ilk devreyi oyun olarak bizden iyi bitirdi. İkinci yarı toparladık. Üstünlüğü ele aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Rakibimiz de maçın sonlarına doğru 1-2 pozisyon buldu ve maç bitti." diye konuştu.


Demirbakan, oyuncusu Eze'ye yönelik sert ifadeler kullanarak, şunları söyledi:


"İleri uçtaki Eze yetersiz. Büyüt umutlarla transfer edilmiş, sezon başı kolay maçlarda kendini göstermiş ama kapasite olarak çok düşük bir futbolcu. Bolu'da gol kaçırdı, maç 2-0 olacaktı. Giresunspor maçında pozisyonuna dönmedi, onun bölgesinden gol yedik. Geçen hafta Bursaspor maçında iki pozisyonda kale boştu, atamadı. Koskoca Adanaspor Kulübüne olmuyor bu tip futbolcular. Adanaspor onun oynadığı en büyük kulüp, kendisinin haberi yok. Bütün herkesin kaderiyle oynadı. Konuşmamı ona ayırdım. Çünkü Adanaspor'un burada olmasının sebebidir bana göre. Para istiyor. Ne parası? Senin ceza ödemen lazım. Sen bu kulübe borçlusun."


Eroğlu: "Hedefimiz buradan 3 puanla dönmekti"


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyet için geldikleri Adana deplasmanında 1 puana razı olduklarını dile getirdi.


"Hedefimiz buradan 3 puanla dönmekti." diyen Eroğul, şu değerlendirmede bulundu:


"Maçın ilk yarısında topa sahip olarak oynadık, pas trafiğini iyi kurduk. Yaptığımız yanlış tercihler nedeniyle gol atma başarısını gösteremedik. İlk yarının geneline baktığımızda, futbol adına tüm takım sistemimizin özelliklerini sahaya yansıtmayı başardık ancak golle sonuçlandıramadık. İkinci yarının başını iyi oynasak da belli bir dakikadan sonra oyundan düştük. Adanaspor'un yaptığı ön alan baskısında üstünlüğümüz biraz da rakibe geçti. Adanaspor kazanma adına hamlelerini yapsa da biz de yaptığımız değişikliklerle topun bizde kalmasını sağlayarak, maçı son dakikaya kadar getirdik. 3 puan için geldiğimiz bir maçta 1 puan almamız şu an iyi gibi duruyor. Bu sıkıntılı maç trafiğinde futbolcularımın performansından memnunum. Adanaspor'a bundan sonra başarılar diliyorum."

Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:04 

Son Dakika Spor Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan, kendi oyuncusu Eze'yi çok sert eleştirdi - Son Dakika Spor
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