Adanaspor'da Tetiş Yapı Elazığzpor Maçı Hazırlıkları
36 dakika önce
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında yapacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçının hazırlıklarına başladı.
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında yapacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçının hazırlıklarına başladı.
Turuncu-beyazlılar bir günlük iznin ardından Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda çift kale maç yapan Adanaspor, açma germe hareketleriyle antrenmanı tamamladı.
Adana temsilcisi 21 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:46 Kaynak: AA
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