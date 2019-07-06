Adanaspor'da transfer
37 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, sağ bek oyuncusu Serdar Bingöl ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:04 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor
, sağ bek oyuncusu Serdar Bingöl
ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasına göre, geçen sezon Almanya
Birinci Futbol
Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04
'ün 23 yaş altı takımında forma giyen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Serdar, kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdar Bingöl, hedefleri olan bir takıma geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
" Türkiye
'de en rahat Adanaspor'da oynayabileceğimi düşündüğüm için burayı seçtim. Burada iyi işler yapıp, Adanaspor'a katkı sağlamak istiyorum. Hem sağ bekte hem de sol bekte oynayabiliyorum. Kendime güvenim tam. Burası hedefleri olan bir camia. İnşallah her şey güzel olur. Transferimde emeği geçen herkese, başta Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül
'e teşekkür ederim."
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