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Adanaspor'da transfer

37 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, sağ bek oyuncusu Serdar Bingöl ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, sağ bek oyuncusu Serdar Bingöl ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasına göre, geçen sezon Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'ün 23 yaş altı takımında forma giyen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Serdar, kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdar Bingöl, hedefleri olan bir takıma geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
" Türkiye'de en rahat Adanaspor'da oynayabileceğimi düşündüğüm için burayı seçtim. Burada iyi işler yapıp, Adanaspor'a katkı sağlamak istiyorum. Hem sağ bekte hem de sol bekte oynayabiliyorum. Kendime güvenim tam. Burası hedefleri olan bir camia. İnşallah her şey güzel olur. Transferimde emeği geçen herkese, başta Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül'e teşekkür ederim."
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:04 Kaynak: AA
Serdar Bingöl, Schalke 04, Adanaspor, Spor
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