Adanaspor'da transfer
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, sağ bek oyuncusu Marvin Sinan Büyüksakarya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:54 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor
, sağ bek oyuncusu Marvin Sinan Büyüksakarya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Almanya
2. Bundesliga takımı VFR Aalen'de forma giyen 24 yaşındaki Sinan'ın, Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül
ile İstanbul
'da bir araya geldiği aktarıldı.
Marvin Sinan Büyüksakarya'nın burada kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
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