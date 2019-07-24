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Adanaspor'da transfer

1 saat önce

1. Lig ekibi Adanaspor, forvet Utku Şen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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1. Lig ekibi Adanaspor, forvet Utku Şen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Almanya 4. Lig ekiplerinden Lüneburger SK Hansa'da forma giyen 21 yaşındaki Şen'in, Adanaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Akgül ile İstanbul'da bir araya geldiği aktarıldı.
Açıklamada, Şen'in burada kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Adanaspor, İstanbul, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:55 Kaynak: AA
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