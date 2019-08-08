Adanaspor'da transfer
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TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, ön libero mevkisinde forma giyen Semih Uçar'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:20 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor
, ön libero mevkisinde forma giyen Semih Uçar'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Alman ekibi DSC Arminia
Bielefeld takımında forma giyen 20 yaşındaki Semih Uçar ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Uçar'ın Adana'daki kamp çalışmalarına katılacağı belirtildi.
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