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Adanaspor'da transfer

1 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, ön libero mevkisinde forma giyen Semih Uçar'ı kadrosuna kattı.

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TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, ön libero mevkisinde forma giyen Semih Uçar'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Alman ekibi DSC Arminia Bielefeld takımında forma giyen 20 yaşındaki Semih Uçar ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Uçar'ın Adana'daki kamp çalışmalarına katılacağı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Arminia, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:20 Kaynak: AA
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