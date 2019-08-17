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Adanaspor'da transfer

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Gürcistanlı sağ kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'yi transfer etti.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Gürcistanlı sağ kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Giorgi Arabidze, satın alma opsiyonuyla NC Nacional takımından sezon sonuna kadar kiralandı.
Kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Arabidze'nin "Adanaspor'da forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Burada çok güzel zaferler elde edeceğimden hiçbir şüphem yok. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:41 Kaynak: AA
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