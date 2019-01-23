Adanaspor'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adanaspor
, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-beyazlılar, bir yakınının vefatı nedeniyle teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın şehir dışında olması sebebiyle yardımcı antrenör Ali Asım Balkaya
yönetiminde Osman Yereşen
Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sürdü.
Bireysel çalışmalarla sona eren antrenman, 1 saat 15 dakikada tamamlandı.
Sakatlıkları geçen Kenan Karışık
ve Gökhan Sazdağı
antrenmana katılırken, Robert Feczesin takımdan ayrı çalıştı.
Adanaspor, Ümraniyespor ile 28 Ocak Pazartesi günü 5 Ocak Fatih Terim
Stadı'nda karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:23 Kaynak: AA
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