Adanaspor'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları Başladı
2 saat önce
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Osman Yereşen Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Adanaspor
, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim
Stadyumu'nda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Osman Yereşen
Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Yardımcı Antrenör Ali Asım Balkaya
yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenman ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda çift kale maçlarla süren antrenman kültür fizik hareketleriyle tamamlandı.
Sakatlıkları düzelen Gökhan Sazdağı
ve Kenan Karışık
takımla beraber çalışmalara başladı.
Turuncu-beyazlılar, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:51 Kaynak: İHA
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