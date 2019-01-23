Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları Başladı

Adanaspor'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları Başladı

2 saat önce

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Osman Yereşen Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Adanaspor'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Osman Yereşen Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Yardımcı Antrenör Ali Asım Balkaya yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenman ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda çift kale maçlarla süren antrenman kültür fizik hareketleriyle tamamlandı.

Sakatlıkları düzelen Gökhan Sazdağı ve Kenan Karışık takımla beraber çalışmalara başladı.

Turuncu-beyazlılar, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boluspor, Galatasaray Maçında Kritik Goller Kaçıran İsmail Haktan Odabaşı ile Yollarını Ayırdı Göztepe'de Ghilas Şoku

Fenerbahçe - Ümraniyespor Maçı Serkan Tokat'ın Adana Demirspor: Vagner Love Yurt Dışına Gitmek İstiyor, Transferden Vazgeçtik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:51:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]