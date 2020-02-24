Adanaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Adanaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 24. haftasında 26 Şubat Çarşamba günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Adanaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

TFF 1. Lig'in 24. haftasında 26 Şubat Çarşamba günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.


Antrenman serbest yapılan koşu çalışmasıyla başladı. Daha sonra ayak tenisi oynayan turuncu-beyazlı ekip antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.


Adanaspor, Cesar Grup Ümraniyespor maçı hazırlıklarını salı günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Çarşamba, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:49 Kaynak: İHA
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