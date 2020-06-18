Adanaspor'da yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sonucunda herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sonucunda herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi

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