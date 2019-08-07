Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da yeni yönetim görev bölümü yaptı
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Adanaspor'da yeni yönetim görev bölümü yaptı

9 dakika önce

Adanaspor'da yeni yönetim kurulu belli oldu.

Adanaspor'da yeni yönetim görev bölümü yaptı, System.String[]
Adanaspor'da yeni yönetim kurulu belli oldu.

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da yeni yönetim kurulu belli oldu. Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül önderliğinde 26 kişiden oluşan yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Başkan: Bayram Akgül

Başkan Yardımcıları: Osman Çangal, Zeki Kıvanç ve Hamza Akgül

Basın Sözcüsü: Av. Erkin Ali Doygun

İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Bülent Uzul

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Yaşar Mutlu

İstanbul Sorumlusu: Serkan Duran

Tesis ve Personelden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Hasan Basri Tümöz

Tesisleşmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kasım Naşal

Alt Yapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Tuncay Samçılar, Mehmet Çalık, Haluk Oğuz, İlhan Sevimli ve Cumali Önelge

Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri; İbrahim Akgül, Reşit Aydın, Erdoğan Şire, Kemal Bekaroğlu, Mustafa Selçuk Çevik, Halil Uluer, Bekir Aydoğdu, İhsan Karakaya, Sefa Noyaner, Serkan Aykaç ve Osman Sümer'den oluştu. - ADANA
Türkiye Futbol Federasyonu, Bayram Akgül, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:20 Kaynak: İHA
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