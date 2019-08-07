Adanaspor'da yeni yönetim görev bölümü yaptı
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Adanaspor'da yeni yönetim kurulu belli oldu.
Adanaspor'da yeni yönetim kurulu belli oldu. Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:20 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da yeni yönetim kurulu belli oldu. Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül önderliğinde 26 kişiden oluşan yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Başkan: Bayram Akgül
Başkan Yardımcıları: Osman Çangal, Zeki Kıvanç ve Hamza Akgül
Basın Sözcüsü: Av. Erkin Ali Doygun
İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Bülent Uzul
Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Yaşar Mutlu
İstanbul Sorumlusu: Serkan Duran
Tesis ve Personelden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Hasan Basri Tümöz
Tesisleşmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kasım Naşal
Alt Yapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Tuncay Samçılar, Mehmet Çalık, Haluk Oğuz, İlhan Sevimli ve Cumali Önelge
Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri; İbrahim Akgül, Reşit Aydın, Erdoğan Şire, Kemal Bekaroğlu, Mustafa Selçuk Çevik, Halil Uluer, Bekir Aydoğdu, İhsan Karakaya, Sefa Noyaner, Serkan Aykaç ve Osman Sümer'den oluştu. - ADANA
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