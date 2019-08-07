Adanaspor'da yeni yönetim görev bölümü yaptı

Adanaspor'da yeni yönetim kurulu belli oldu.

Adanaspor'da yeni yönetim kurulu belli oldu.



TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da yeni yönetim kurulu belli oldu. Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül önderliğinde 26 kişiden oluşan yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde oluştu:



Başkan: Bayram Akgül



Başkan Yardımcıları: Osman Çangal, Zeki Kıvanç ve Hamza Akgül



Basın Sözcüsü: Av. Erkin Ali Doygun



İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Bülent Uzul



Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Yaşar Mutlu



İstanbul Sorumlusu: Serkan Duran



Tesis ve Personelden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Hasan Basri Tümöz



Tesisleşmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kasım Naşal



Alt Yapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Tuncay Samçılar, Mehmet Çalık, Haluk Oğuz, İlhan Sevimli ve Cumali Önelge



Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri; İbrahim Akgül, Reşit Aydın, Erdoğan Şire, Kemal Bekaroğlu, Mustafa Selçuk Çevik, Halil Uluer, Bekir Aydoğdu, İhsan Karakaya, Sefa Noyaner, Serkan Aykaç ve Osman Sümer'den oluştu. - ADANA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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