Son Dakika Haberleri: Adanaspor'da yeni yönetim kurulu belirlendi
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Adanaspor'da yeni yönetim kurulu belirlendi

16 dakika önce

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da 26 kişiden oluşan yeni yönetim kurulu belirlendi.

Adanaspor'da yeni yönetim kurulu belirlendi, System.String[]
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da 26 kişiden oluşan yeni yönetim kurulu belirlendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bayram Akgül başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulunda 26 kişi görev aldı.
Osman Çangal, Zeki Kıvanç ve Hamza Akgül'ün başkan yardımcılığı yapacağı Adanaspor'da, Erkin Ali Doygun basın sözcüsü görevini üstlenecek.
Yönetim kurulumda, Bülent Uzel, Yaşar Mutlu, Serkan Duran, Hasan Basri Tümöz, Kasım Naşal, Tuncay Sakçılar, Mehmet Çalık, Haluk Oğuz, İlhan Sevimli, Cumali Önelge, İbrahim Akgül, Reşit Aydın, Erdoğan Şire, Kemal Bekaroğlu, Mustafa Selçuk Çevik, Halil Uluer, Bekir Aydoğdu, İhsan Karakaya, Sefa Noyaner, Serkan Aykaç ve Osman Sümer de yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Bayram Akgül, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:16 Kaynak: AA
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