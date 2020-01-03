Adanaspor'dan defansa iki takviye - Son Dakika
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Adanaspor'dan defansa iki takviye

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, daha önce de turuncu beyazlı takımda yer alan ve son olarak Yılport Samsunspor'da forma giyen defans oyuncusu Canberk Dilaver ile İttifak Holding Konyaspor'dan Savaş Polat'ı kadrosuna kattı.

Adanaspor'dan defansa iki takviye, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, daha önce de turuncu beyazlı takımda yer alan ve son olarak Yılport Samsunspor'da forma giyen defans oyuncusu Canberk Dilaver ile İttifak Holding Konyaspor'dan Savaş Polat'ı kadrosuna kattı.

Ligin ilk yarısında beklenen sonuçları alamayan turuncu beyazlı takım, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. İlk devreyi düşme potasında tamamlayan Adanaspor, 2015-2016 sezonu kadrosunda da yer alan Canberk Dilaver'i transfer etti. Son olarak TFF 2'nci Lig ekibi Yılport Samsunspor'da forma giyen 26 yaşındaki savunmacı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

SÜPER LİG'DEN TRANSFER

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, İstanbul'da bir araya geldiği İttifak Holding Konyaspor'dan Savaş Polat ile de sezon sonuna kadar anlaştı. 22 yaşındaki defans oyuncusu, kiralık olarak sezon sonuna kadar turuncu beyazlı formayı giyecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Konyaspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:51 Kaynak: DHA
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