Adanaspor derbide galibiyete odaklandı - Son Dakika

Adanaspor derbide galibiyete odaklandı

Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan, TFF 1. Lig'in 4. haftasında pazar günü Adana Demirspor ile yapacakları derbi maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan, TFF 1. Lig'in 4. haftasında pazar günü Adana Demirspor ile yapacakları derbi maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Ceylan, maçın hazırlıklarını sürdürdükleri Osman Yereşen Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta golsüz berabere kaldıkları Ankara Keçiörengücü maçına, takımla 3 antrenman yaparak çıkabildiklerini belirtti.

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"Oyuncuların isteğinden, hırsından, antrenman performansından memnunum. İyi yaptığımız işler var, eksik olduğumuz taraflar var. İyi yaptıklarımızın süresini arttıracağız, onlarda ısrar edeceğiz. Hatalı olduğumuz ve eksik yaptığımız şeyler üzerinde çalışacağız, onları düzelteceğiz. Hatayı ne kadar aza indirip doğruları ne kadar arttırırsak ivmemiz de yukarı doğru gidecektir. Ben süreç adamıyım. Doğru çalışıp, hazırlanıp, motive olursak gerisi Allah'ın takdiri. Adana Demirspor maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Daha önce futbolcu olarak yaşadığım bir deneyim. Şimdi teknik adam olarak yaşayacağım."

"Rakibi doğru analiz edeceğiz"

Karşılaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacağını, bunun "Türk futbolu adına bir kayıp" olduğunu ifade eden Ceylan, "Çünkü çok güzel bir atmosfer olacaktı. Oyuncularımın bu hazzı yaşamasını isterdim. Derbinin havası başkadır. Nihayetinde 3 puan alınır ama manevi bir hazzı vardır. Biz de o hazzı yaşamak istiyoruz. O konuda elimizden geleni yapacağız. Rakibi doğru analiz edeceğiz." diye konuştu.

Ceylan, bu sezon taraftarın beğeneceği bir oyun anlayışıyla oynayacaklarını belirterek, "Tempolu, coşkulu, hızlı oynayan bir takım hayal ediyorum. Bunu da yapabileceğimize inanıyorum. Oyuncularım öğrenmeye çok açık. Ama zamana ve çalışmaya ihtiyacımız var. Zamanla istediğimizi sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Eren Keleş: "Kazanmak için sahaya çıkacağız"

Turuncu-beyazlı takımın sol kanat oyuncusu Eren Keleş de Adana derbisinin ciddiyetinin farkında olduklarını dile getirdi.

Bu doğrultuda çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Eren, şunları kaydetti:

"İyi bir yoldayız, takım arkadaşlarım çok karakterli insanlar. Bu derbiyi bir kaç defa yaşadım. Yeni gelen arkadaşlara bunu anlatıyoruz. Armanın büyüklüğünü onlar da biliyor. Kazanmak için sahaya çıkacağız. İnşallah iyi bir derbi olur. Bence takım olarak iyi bir yoldayız. Gol yemiyoruz, bu iyi bir şey ama ön tarafta biraz daha fazla üretmemiz lazım. İnşallah bunu ilerleyen haftalarda yaparız."

Yeni oyuncuların da aralarına katılmasıyla iyi bir takım olduklarını vurgulayan Eren, "İyi bir takıma sahip olduk. Karakterli oyunculara sahibiz. Bu senenin Adanaspor adına çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Taraftarlar emin olabilir ki 90 dakika boyunca sahada savaşan bir Adanaspor görecekler. Mücadeleyi asla bırakmayacağız. İlerleyen haftalarda çok daha farklı bir Adanaspor izleyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Adanaspor derbide galibiyete odaklandı
Adanaspor derbide galibiyete odaklandı
Adanaspor derbide galibiyete odaklandı
Adanaspor derbide galibiyete odaklandı

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor derbide galibiyete odaklandı - Son Dakika Spor

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