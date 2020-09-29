Adanaspor, derbiden galip çıkmak istiyor - Son Dakika

Adanaspor, derbiden galip çıkmak istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan, "Derbinin havası başkadır, oyuncu daha kolay motive olur.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana spor'un Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan, "Derbinin havası başkadır, oyuncu daha kolay motive olur. Oyuncularımıza güveneceğiz, inanacağız. İsteklerimizi söyleyip, çalıştıracağız, biraz da onların performansına bakacağız. Hayalperest transferlerle kulübü yüksek mali yüklerin altına sokup, borçlandırarak uzun vadede iyi bir sonuç elde edemeyiz" dedi.

Turuncu-beyazlı ekip, ligin 3. haftasında 0-0 berabere kaldığı Ankara Keçiörengücü maçı sonrası Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına Osman Yereşen Tesisleri'nde başladı. Bugün düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketiyle devam ederken son olarak top kapma, pas çalışması ve Adana Demirspor maçının taktiksel çalışmasıyla son buldu.

"Evime gelmiş gibi hissediyorum"

Adanaspor'un Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yıllar önce oynadığı kulübe teknik direktör olarak geldiği için memnun olduğunu söyleyen Ceylan, "Güzel bir duygu. En azından yabancı bir yere gelmedik. Eski dostlar, tanıdığımız simalar var. Şehirde tanıdığımız insanlar var. Eşim ve oğlumla birlikte Adana'da bağlarımızı hiç kopartmadık. Oğlumun kirvesi Adanalı. Her sene gider geliriz. Evime tekrar gelmiş gibi hissediyorum" diye konuştu.

"Oyuncularımızın hepsi istekli"

Adanaspor'un iyi bir performans sergilediğini kaydeden Yunus Murat Ceylan, "Biz 3 antrenmana çıkma şansı yakaladık takımla beraber. Olaylar biraz ani gelişti. Dediğiniz gibi savunmada iyi işler yapıyoruz. İyi yaptığımız şeylerde ısrar edeceğiz, süresini, sayısını arttıracağız. Doğruları oraya getirmeye bir çözüm bulmaya çalışacağız. Bunların hepsi için zamana ihtiyacımız var. Öğretmemiz lazım. Şu konuda içim rahat ama futbolcularımızın öğrenmeye çok açık olduğunu gördüm şu kısa sürede. Hepsi istekli ve genç oyuncular onu fırsata çevirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eksik olduğumuz kısımları tamamlayacağız"

Oyuncularından talep ettiği her şeyi sahada ortaya koyabildiklerini belirten Ceylan, daha sonra şunları söyledi:

"Eksiklerimiz var ancak çok çalışmamız gerek. Alışmış bir oyun düzeninin dışına çıkartmak bir takımı kolay değil. 3-5 gün içerisinde olacak bir şey değil. Rakip kaleye çok giden bir takım hayal ediyorum onu da çok çalışarak başaracağımıza inanıyorum. Bu geçiş sürecini en az hasarla atlatabilmek için az da bulsak skoru üretmemiz lazım. Onunla ilgili çalışacağız. Sevindirici kısımlar var. Bir takımın iyi bir savunma yapması bu lig için avantaj. Geçmiş yıllara bakarsanız en çok atandan ziyade en az yiyenin başarılı olduğunu göreceksiniz. Eksik olduğumuz kısımları tamamlayacağız."

"Hayalperest transferlerle kulübü borçlandırmaya gerek yok"

Takımın transfer durumu hakkında da bilgiler veren Ceylan, "Çok zaman geçirince beni tanıyacaksınız. Ben gerçekçi biriyim, hayal satmam. Sportif direktörümüz ve başkanımızla görüşüyoruz. Transfer süreci onların yönettiği bir süreç. Yaşadığımız olağan üstü bir süreç var biliyorsunuz. Bu pandemi süreci dünyayı çok etkiledi. Biz de ihtiyaçlarımız var mı yok mu diye imkanlarımız ölçüsünde ne yapabiliriz diye oturduk görüştük. Olursa olur, olmazsa da karaları bağlayacak değiliz. Kulüplerin hemen hemen hepsi iflasın eşiğinde. Ben bir spor adamıyım ama aynı zamanda da bir sporseverim. Kısa süreli sportif başarı mı yoksa uzun süreli kulübümün doğru şekilde yönetilip ayakta kalması mı. Ben ikincisini tercih ediyorum. Hayalperest transferlerle kulübü yüksek mali yüklerin altına sokup, borçlandırarak uzun vadede iyi bir sonuç elde edemeyiz. Bir sistem ve düzen kurmalıyız" dedi.

"Oyuncular derbiye daha kolay motive olur"

Pazar günü oynanacak derbiye ilişkinde açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan, "Pandemi çok etkiledi. Futbolda seyirci olmaması tadını kaçırdı. İsterdim ki futbolcular tıklım tıklım seyirci önünde oynasın. Biz 2008 yılında derbiyi yarı yarı seyirciyle çok güzel, sorunsuz oynamıştık. Her zaman derbinin yarı yarıya taraftar ile oynanmasını isterim. İki takımın taraftarı da o coşkuyu, futbolcular da seyirci coşkusunu yaşasın isterdim. Oyuncularda derbinin manevi hazzı başkadır. Onlar da onun bilincinde. En azından evlerinde bizi izleyen seyircilerimize güzel bir galibiyet armağan etmek isteriz. Onlar da pandemi kuralları çerçevesinde galibiyeti evlerinde kutlar, camlara bayraklarını asarlar. Allah izin verirse burada salgını atlattığımızda güzel günler yaşayacağız. Ligin daha başındayız. Derbinin havası başkadır, oyuncu daha kolay motive olur. Oyuncularımıza güveneceğiz, inanacağız. İsteklerimizi söyleyip, çalıştıracağız, biraz da onların performansına bakacağız" diye konuştu. - ADANA

Adanaspor, derbiden galip çıkmak istiyor
Adanaspor, derbiden galip çıkmak istiyor
Adanaspor, derbiden galip çıkmak istiyor
Adanaspor, derbiden galip çıkmak istiyor
Adanaspor, derbiden galip çıkmak istiyor
Adanaspor, derbiden galip çıkmak istiyor
Adanaspor, derbiden galip çıkmak istiyor

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adanaspor, derbiden galip çıkmak istiyor - Son Dakika Spor

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