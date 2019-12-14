Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: 1-3 - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: 1-3 - Son Dakika Spor

Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: 1-3

6 saat önce

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Serdar Diyadin (xx), Cemil Tunç (xx)ADANASPOR: İrfan Can (xx) - İhsan (x), Sinan (xx), Diniz (xx), Özkan (xx), Abdulkadir (xx) (Dk.81 Veli ?), Hakan (x), Roni (xx), Utku (xx) (Dk. 69 İbrahim x), Eren (x), Bagayoko (xx) (Dk.

Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: 1-3, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Serdar Diyadin (xx), Cemil Tunç (xx)

ADANASPOR: İrfan Can (xx) - İhsan (x), Sinan (xx), Diniz (xx), Özkan (xx), Abdulkadir (xx) (Dk.81 Veli ?), Hakan (x), Roni (xx), Utku (xx) (Dk. 69 İbrahim x), Eren (x), Bagayoko (xx) (Dk. 46 Serhat x)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xxx) - Alberk (xxx), Canberk (xxx), Ercan (xxx), Taşkın (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 87 Diakite (?), Murat Erdemir (xxx) (Dk. 62 Muhammed x), Ali Keten (xxx), Tayfun (xxx), Ali Özgün (xxx) (Dk.74 Sikiru x), Hüseyin (xxxx)

GOLLER: Dk. 57 Hakan (Adanaspor) - Dk. 33 ve Dk. 90 Hüseyin, Dk. 41 Mehmet (Ekol Göz Menemenspor)

SARI KARTLAR Özkan, Bagayoko, Hakan, İhsan, Utku, Serhat (Adanaspor) - Murat, Ali Keten, Hüseyin, Tayfun (Ekol Göz Menemenspor)

KIRMIZI KART: Dk. 79 Roni (Adanaspor)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, sahasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'a 3-1 mağlup oldu.

33'üncü dakikada Ekol Göz Menemenspor'da Alberk, orta sahadan  aldığı topu Adanaspor'un ceza sahasında bulunan Hüseyin'e gönderdi. Topu önünde bulan Hüseyin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

41'inci dakikada Ekol Göz Menemenspor farkı 2'ye çıkardı. Adanaspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Mehmet'in şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

50'nci dakikada Adanaspor'da Hakan, Ekol Göz Menemenspor'un ceza sahasında yere düşürüldü. Hakemden penaltı bekleyen turuncu beyazlı ekip, hakem Bülent Birincioğlu'nun devam kararı sonrası hakeme tepki gösterdi.

57'nci dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Hakan Barış'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

90'ıncı dakikada Ekol Göz Menemenspor'da Hüseyin maçın skorunu belirledi. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içindeki Hüseyin kafayla topu ağlara gönderdi: 1-3.

Mücadele başka gol olmadı ve Ekol Göz Menemenspor deplasmanda Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.


Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:20 Kaynak: DHA
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