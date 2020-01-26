Adanaspor evine 1 puan ile döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor evine 1 puan ile döndü - Son Dakika Spor

Adanaspor evine 1 puan ile döndü

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 19. Hafta maçında Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalan Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Savunmayı istediğiniz kadar iyi yapın, golü atamadığınız zaman ciddi sıkıntı oluyor" dedi.

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TFF 1. Lig'in 19. Hafta maçında Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalan Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Savunmayı istediğiniz kadar iyi yapın, golü atamadığınız zaman ciddi sıkıntı oluyor" dedi.


Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Engin İpekoğlu, kazanmak düşüncesi ile geldiklerini söyledi. Bir puan ile yetinmek zorunda kaldıklarını belirten İpekoğlu, "İki takım açısından da önemli bir maçtı diye düşünüyorum. Her iki takımda kazanma arzusu içerisindeydi. Maalesef, birer puan iki takıma da yaramadı. Yapacak bir şey yok. Önümüzde 15 maç var. Özellikle Osmanlıspor maçı daha fazla önem arz ediyor. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç" dedi.


"Üretkenlikte sıkıntı yaşadık"


Gol atmada sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Teknik Direktör İpekoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Üretkenlik anlamında sıkıntı yaşadık. Hücum oyuncularımız beklentilerimizi bu maçta veremedi. Savunmayı istediğiniz kadar iyi yapın, golü atamadığınız zaman ciddi sıkıntı oluyor. Zeminin bazı bölgeleri buzla kaplıydı. Pozisyonlarda kaymalar oldu. Eskişehirspor genç bir takım. Genç takımlara karşı maçın başında bulacağınız goller önemlidir. Onu değerlendirseydik farklı bir sonuç olurdu." - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Engin İpekoğlu, Eskişehirspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:15 Kaynak: İHA
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