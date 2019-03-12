Adanaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor
, ligin 26. haftasında sahasında Gençlerbirliği
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Geçen hafta deplasmanda Balıkesirspor
Baltok'a 1-0 yenilen turuncu-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Osman Yereşen
Tesisleri'nde bir araya geldi.
Teknik direktör Eyüp Arın
yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, koşu ile devam etti. Antrenman dar alanda çift kale oyunla son buldu.
Öte yandan, sakatlıkları süren Goran Karacic, Abdulkadir Özdemir
de idmana çıkarak takımdan ayrı çalıştı.
Adana temsilcisi 17 Mart Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı
'nda saat 16.00'da Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Gençlerbirliği ligde Abalı Denizlispor
ile aynı puanda (51) averajla ikinci, Adanaspor 30 puanla 12. sırada yer alıyor.