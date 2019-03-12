Son Dakika Haberleri: Adanaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı

Adanaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, ligin 26. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adanaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, ligin 26. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Geçen hafta deplasmanda Balıkesirspor Baltok'a 1-0 yenilen turuncu-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Osman Yereşen Tesisleri'nde bir araya geldi.

Teknik direktör Eyüp Arın yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, koşu ile devam etti. Antrenman dar alanda çift kale oyunla son buldu.

Öte yandan, sakatlıkları süren Goran Karacic, Abdulkadir Özdemir de idmana çıkarak takımdan ayrı çalıştı.

Adana temsilcisi 17 Mart Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Gençlerbirliği ligde Abalı Denizlispor ile aynı puanda (51) averajla ikinci, Adanaspor 30 puanla 12. sırada yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:51 Kaynak: AA

Balıkesirspor, Adanaspor, Gençlerbirliği, Spor
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