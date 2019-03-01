Son Dakika Haberleri: Adanaspor - Giresunspor: 1-1

Adanaspor - Giresunspor: 1-1

51 dakika önce

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Bahattin Şimşek (xxx), Mehmet Kağan Bingül (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx)ADANASPOR: İrfan Can (xxx)- Veli (xx), Onur Akbay (xxx), İhsan Uğur (xx), Hakan Barış (xx), Kenan (xx)(Dk.40 Furkan xxx), Özkan (xx), Gökhan (xx), Bumba (x)(Dk.

Adanaspor - Giresunspor: 1-1, System.String[]


STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xxx), Mehmet Kağan Bingül (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx)

ADANASPOR: İrfan Can (xxx)- Veli (xx), Onur Akbay (xxx), İhsan Uğur (xx), Hakan Barış (xx), Kenan (xx)(Dk.40 Furkan xxx), Özkan (xx), Gökhan (xx), Bumba (x)(Dk.85 Feczesin (x), Bagayoko (xx), Kone (xx)(Dk.74 Ahmet Dereli x)

GİRESUNSPOR: Kayacan (xx)- Renan (xx), Orhan (xx), Berkan (xx)(Dk. 62 Volkan x), Orhan (xx), Çağlar (xx), Tevfik (xxx), Tanase (xx)(Dk. 73 Cyriac x), Muhammet Reis (xxx)(Dk.82 Alperen x), Landel (x), Dauda (x)

GOLLER: Dk. 23 Muhammet Reis (Giresunspor) - Dk. 53 Furkan (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Özkan, Onur Akbay, Furkan (Adanaspor) - Renan, Mehmet Taş (Giresunspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Adanaspor, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 23'üncü dakikada Muhammet Reis ile öne geçerken, Adanaspor'dan Furkan 53'üncü dakikada attığı golle maçın skorunu tayin etti: 1-1.

4'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Dauda, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdiği anda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

23'üncü dakikada Adanaspor ceza sahasına atılan yüksek topta oluşan karambolde Muhammet Reis'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

45'inci dakikada orta sahada topla buluşan Onur Akbay, ceza sahasına girerken pasını Kone'ye aktardı. Kone'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti. 

53'üncü dakikada Adanaspor skora denge getirdi. Sol kanatta topla buluşan Bumba'nın ceza sahasına ortasını iyi takip eden Furkan'ın plase vuruşu ağlara gitti: 1-1

65'inci dakikada Furkan'ın ara pasında ceza sahasına ilerleyen Bumba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78'inci dakikada ceza sahası sağ çizgisi üzerinde topla buluşan Orhan'ın kaleye sert şutunda top direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:10 Kaynak: DHA

Onur Akbay, Giresunspor, Adanaspor, Spor
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