Adanaspor, Göztepe'den Hakan Çinemre'yi kiraladı

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Göztepe'nin defans oyuncusu Hakan Çinemre'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Bayram Akgül, İstanbul'da bir araya geldiği Hakan Çinemre ile anlaşma sağladı.



Sezon sonuna kadar kiralanan Hakan'ın sözleşme imzaladığı belirtildi.







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