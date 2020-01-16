Adanaspor, Göztepe'den Hakan Çinemre'yi kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor, Göztepe'den Hakan Çinemre'yi kiraladı - Son Dakika Spor

Adanaspor, Göztepe'den Hakan Çinemre'yi kiraladı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Göztepe'nin defans oyuncusu Hakan Çinemre'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Adanaspor, Göztepe'den Hakan Çinemre'yi kiraladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Göztepe'nin defans oyuncusu Hakan Çinemre'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Bayram Akgül, İstanbul'da bir araya geldiği Hakan Çinemre ile anlaşma sağladı.


Sezon sonuna kadar kiralanan Hakan'ın sözleşme imzaladığı belirtildi.



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Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Çinemre, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:34 
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