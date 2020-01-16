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Adanaspor, Göztepe'den Hakan Çinemre'yi kiraladı
6 saat önce
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Göztepe'nin defans oyuncusu Hakan Çinemre'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Göztepe'nin defans oyuncusu Hakan Çinemre'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Bayram Akgül, İstanbul'da bir araya geldiği Hakan Çinemre ile anlaşma sağladı.
Sezon sonuna kadar kiralanan Hakan'ın sözleşme imzaladığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:34
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