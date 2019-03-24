Adanaspor Güç Depoluyor
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor
, Kardemir Karabükspor
maçı hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendiren Adanaspor, hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Futbolcular, Kardemir Karabükspor karşılaşmasına Teknik Direktör Eyüp Arın
yönetiminde günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.
Turuncu-Beyazlı ekip sabah saatlerinde Gold Line Fitnees Salonun'da kuvvet çalışması yaptı. Futbolcular, akşam saatlerinde Osman Yereşen
Tesisleri'nde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirecek. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:26 Kaynak: İHA
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