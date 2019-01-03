Son Dakika Haberleri: Adanaspor, Günde Çift Antrenmanla İkinci Yarıya Hazırlanıyor

Adanaspor, Günde Çift Antrenmanla İkinci Yarıya Hazırlanıyor

7 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, devre arası kamp hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adanaspor, Günde Çift Antrenmanla İkinci Yarıya Hazırlanıyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, devre arası kamp hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adanaspor ligin ikinci yarı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Turuncu-beyazlılar, bu sabah Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kuvvet çalıştı. Saat 9.30'da başlayan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Adanaspor, kamp çalışmalarına akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Spor
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