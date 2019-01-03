Adanaspor, Günde Çift Antrenmanla İkinci Yarıya Hazırlanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, devre arası kamp hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, devre arası kamp hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Adanaspor ligin ikinci yarı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Turuncu-beyazlılar, bu sabah Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kuvvet çalıştı. Saat 9.30'da başlayan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.



Adanaspor, kamp çalışmalarına akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - ADANA

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