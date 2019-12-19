Adanaspor Hatay yolcusu - Son Dakika
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Adanaspor Hatay yolcusu

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 16. haftasında cumartesi günü saat 14.00'de Antakya Atatürk Stadı'nda Hatayspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

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TFF 1. Lig'in 16. haftasında cumartesi günü saat 14.00'de Antakya Atatürk Stadı'nda Hatayspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.


Gençlik Stadı'nda, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlı takım şut ve taktik çalışması yaptı. Turuncu-beyazlı ekip, yarın sabah saatlerinde Adana'daki çalışmasını tamamlayıp kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Hatay şehrine gidecek.


Hatayspor - Adanaspor maçını Yiğit Arslan yönetecek. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:54 Kaynak: İHA
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