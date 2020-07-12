Adanaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? - Son Dakika

Adanaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son 2 haftaya 60 puanla lider giren Hatayspor, küme düşmeyi garantileyen rakibi Adanaspor ile karşılaşacak. Geçen yıl Süper Lig biletini play-off finalinde penaltılarda kaybeden Hatayspor, ligden düşen Adanaspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek ve Süper Lig'e yükselen ilk ekip olacak.

Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı


Adanaspor Hatayspor Muhtemel 11'ler


53 yıllık tarihinde henüz Süper Lig macerası olmayan Akdeniz ekibi Mehmet Altıpmarmak yönetiminde bu ilki başarmak için Adanaspor maçını kazanmak istiyor. Altıparmak'ın karşılaşmaya ideal 11'i ile çıkması bekleniyor.


Adanaspor: Karacic, Evren Korkmaz, Enes Akyok, Savaş Polat, Celil Yüksel, Uğurcan Yazğılı, Umut Sözen, Roni, Eren Keleş, Bagayoko, M'Billa


Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Popov, Kubilay Sönmez, Aabid, Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz, Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın


Adanaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?


TFF 1. Lig'in 33. haftasında Hatayspor deplasmanda Adanaspor'un konuğu olacak. 12 Temmuz Pazar günü saat 17: 30'da oynanacak karşılaşma beIN Sports 4'ten canlı izlenecek. Kritik mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.


HATAYSPOR SÜPER LİG'E ÇIKARSA MEHMET ALTIPARMAK TARİH YAZACAK


Hatayspor'un Süper Lig'e çıkması halinde teknik direktör Mehmet Altıparmak, TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim olacak. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:02 

Son Dakika Spor Adanaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

21:12 Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:54 Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı 20:44 Sivasspor gole çok yaklaştı! Yıldız oyuncu kaleciyi geçemedi 20:24 Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı 20:22 Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu 20:05 Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:43 Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı 19:30 Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 19:11 Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:55 Koronavirüs vakalarının arttığı Elbistan'da belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
21:12
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
20:54
Sivasspor gole çok yaklaştı! Yıldız oyuncu kaleciyi geçemedi
20:44
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
20:24
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
20:22
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:05
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
19:30
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 22:17:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adanaspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]