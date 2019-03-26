Adanaspor Hazırlık Maçı İçin Konya'ya Gidiyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Adanaspor, yarın Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Adanaspor, yarın Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak.



Sabah saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın nezaretinde idman yapan turuncu-beyazlılar, bugün öğle saatlerinde karayoluyla Konya'ya hareket edecek.



Özel karşılaşma Çarşamba günü saat 14.00'de Kayacık Tesisleri'nde oynanacak. - ADANA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Milli Futbolcular, Sahaya Hello Brother Pankartıyla Çıktı

Milli Takımdaki İlk Golünü Atan Hasan Ali Kaldırım, Sosyal Medyayı Salladı

Hasan Ali Kaldırım'dan, Şenol Güneş'e Övgü Dolu Sözler!

Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarda "Hami" Dönemini Başlattı