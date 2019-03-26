Son Dakika Haberleri: Adanaspor Hazırlık Maçı İçin Konya'ya Gidiyor

Adanaspor Hazırlık Maçı İçin Konya'ya Gidiyor

33 dakika önce

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Adanaspor, yarın Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Adanaspor Hazırlık Maçı İçin Konya'ya Gidiyor, System.String[]
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Adanaspor, yarın Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Sabah saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın nezaretinde idman yapan turuncu-beyazlılar, bugün öğle saatlerinde karayoluyla Konya'ya hareket edecek.

Özel karşılaşma Çarşamba günü saat 14.00'de Kayacık Tesisleri'nde oynanacak. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:05 Kaynak: İHA

Konya, Adanaspor, Spor
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