Son Dakika Haberleri: Adanaspor Hazırlıklarında Sona Yaklaştı

Adanaspor Hazırlıklarında Sona Yaklaştı

55 dakika önce

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Abalı Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor Hazırlıklarında Sona Yaklaştı, System.String[]
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Abalı Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen idman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular şut çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde taktik çalışması yapan turuncu-beyazlı takım, 1 saat 20 dakika süren antrenmanı kültür fizik hareketleriyle tamamladı.

Adanaspor, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Osman Yereşen Tesisleri'nde kampa girecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:18 Kaynak: İHA

Fatih, Adanaspor, Spor
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