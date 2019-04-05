Adanaspor Hazırlıklarında Sona Yaklaştı
55 dakika önce
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Abalı Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adanaspor
, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında pazar günü 5 Ocak Fatih Terim
Stadyumu'nda Abalı Denizlispor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Osman Yereşen
Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eyüp Arın
yönetiminde gerçekleşen idman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular şut çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde taktik çalışması yapan turuncu-beyazlı takım, 1 saat 20 dakika süren antrenmanı kültür fizik hareketleriyle tamamladı.
Adanaspor, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Osman Yereşen Tesisleri'nde kampa girecek. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:18 Kaynak: İHA
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